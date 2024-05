Após ter luta cancelada no Rio, Jean Silva encara Charles Jourdain no UFC 303

Depois da frustração de ficar de fora do card do UFC Rio, realizado no dia 4 de maio, de última hora, Jean Silva já tem novo compromisso agendado no principal evento de MMA do mundo. Nesta sexta-feira (17), o Ultimate confirmou o combate entre 'Lord', como o brasileiro é conhecido, e o canadense Charles Jourdain, para o dia 29 de junho.

O duelo entre 'Lord' e Jourdain fará parte do UFC 303, em Las Vegas (EUA), card que terá como atração principal o aguardado retorno do astro irlandês Conor McGregor, que medirá forças com Michael Chandler no 'main event' da noite. O anúncio do próximo compromisso do brasileiro no octógono foi anunciado pelo próprio Ultimate, através das suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

Luta cancelada de última hora

Após estrear com vitória no Ultimate, Jean estava escalado para competir no evento sediado no Rio de Janeiro, no último dia 4 de maio. Porém, por conta de problemas de saúde do seu adversário, William Gomis, que apareceu completamente debilitado na pesagem, o combate envolvendo Lord e o francês foi retirado do card na véspera do UFC Rio.