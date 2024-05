Mike Tyson debocha de forma física de Jake Paul: "É gordo"

Aos 57 anos, Mike Tyson está prestes a competir novamente no boxe e ostenta uma forma física atlética. Em contrapartida, o ícone do esporte não se mostra impressionado com o shape de Jake Paul, adversário 30 anos mais novo, na luta programada para acontecer em julho, no Texas (EUA).

Na coletiva de imprensa realizada na última quinta-feira (16), no Texas, Tyson, constantemente classificado como velho pelo youtuber e por parte da comunidade dos esportes de combate para voltar a competir, deu o troco. Apresentando uma aparência jovial e se mostrando disposto novamente, o veterano debocha de Jake, frisando que os quilos a mais apresentados pelo mesmo não são de músculo e sim de gordura.

"Não sei se ele está no auge. Ele está gordo. Ele deveria ser magro e malvado. Ele é gordo e esquisito. Outro dia, o vi sem camisa e ele é gordo. Você já começou a treinar?", declarou a lenda do boxe.