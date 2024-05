Dirigente do Bare Knuckle revela procura por 'lendas do UFC' para luta contra Perry

Fora do UFC, Mike Perry deu a volta por cima ao migrar para o boxe sem luvas e, hoje, se tornou o rosto do esporte. Inclusive, o 'bad boy', que vem de vitória fulminante sobre Thiago 'Pitbull', em abril, na Califórnia (EUA), conta com o apoio de David Feldman, fundador do 'Bare Knuckle FC', para ampliar seu legado. Tanto que o cartola indica que o próximo adversário do seu atleta na organização deve ser um profissional renomado.

Feldman revela que Perry pode ter pela frente dois lutadores com status de lenda no UFC. É bem verdade que o dirigente do BKFC faz mistério quanto ao anuncio, porém mostra otimismo sobre as negociações e garante que os fãs vão aprovar. Vale pontuar que o americano possui experiência contra ex-companheiros de Ultimate na atual casa. Invicto nela, 'Platinum' nocauteou os ex-campeões Eddie Alvarez e Luke Rockhold.

"Eu posso apenas dizer que vou fazer um movimento na próxima semana, vou visitar dois lutadores renomados por ele, que acho que vão explodir tudo. Acho que estamos muito perto de conseguir isso. No final das contas, tenho que dar a ele alguém que as pessoas se importam, porque ele é uma espécie de superstar nos esportes de combate agora. Tenho que dar a ele alguém sobre quem as pessoas vão falar. Tenho dois ou três nomes sobre os quais as pessoas certamente irão falar. Posso dizer que eles são lendas no UFC", declarou o cartola em entrevista ao site 'MMA Fighting'.