Brendan Allen critica critérios do ranking do UFC e detona Marvin Vettori: "Pessoa de m***"

Com apenas 28 anos de idade e uma sequência de sete vitórias consecutivas no Ultimate, Brendan Allen já é uma realidade na categoria dos pesos-médios (84 kg). E se no octógono não falta destreza para desbancar seus oponentes, fora dele também não falta personalidade ao americano em dizer o que pensa. Sem papas na língua, 'All In', como é conhecido, criticou os critérios de avaliação dos rankings do UFC e, de quebra, detonou um de seus desafetos na organização: Marvin Vettori.

Atual número 6 do ranking, Brendan vem de vitória contra Chris Curtis no UFC Vegas 90, em abril. Seu oponente original para a ocasião, porém, era justamente Vettori - atual quinto colocado da categoria. Com uma baixa assiduidade nas últimas temporadas e alternando vitórias e derrotas, o italiano vive um momento de instabilidade. Até pelas fases opostas, Allen considera que Marvin deveria estar com menos prestígio na listagem. Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, o americano destacou que recebeu uma justificativa, em sua opinião, fraca para justificar as colocações atuais da divisão.

"Para mim, eu sou o número 5 do mundo. Naquele pedaço de papel, eu não estou lá. Acho que o raciocínio que recebi (para justificar isso) é que as derrotas dele (Vettori) são para atletas mais bem ranqueados do que as minhas, algo assim. Não faço ideia. Foi a resposta que tive, nunca tinha ouvido falar nisso (como critério). Não sabia que estavam usando esses tipos de estatísticas. Mas como as derrotas dele são de classificação mais alta, por isso ele está na minha frente no ranking. Mesmo ele não estando ativo. Ele deveria ter lutado e não lutou, eu lutei. E ele tem o que? 8-3 na categoria, ou 8-5. Algo assim. Um lixo. E eu tenho 12-2", questionou o especialista em jiu-jitsu.