Para embalar! UFC encaminha Luana Dread vs Lucie Pudilova para dia 20 de julho

Em fevereiro desta temporada, Luana Carolina quebrou um tabu e conquistou sua primeira vitória pela via rápida no Ultimate, ao vencer Julija Stoliarenko via nocaute técnico. Pouco mais de três meses após o triunfo, a brasileira já sabe os detalhes de sua próxima aparição na organização. 'Dread' volta a competir no dia 20 de julho, no Apex, em Las Vegas (EUA), contra Lucie Pudilova, em disputa válida pelo peso-mosca (57 kg). A informação foi apurada em primeira mão pela equipe de reportagem da Ag Fight, com fontes próximas ao evento.

Vindo de duas vitórias seguidas, a brasileira tem a chance de alcançar sua melhor sequência positiva dentro do UFC em caso de um novo triunfo. Por outro lado, Pudilova chega pressionada para o embate. Acostumada a competir nos galos (61 kg), a atleta da República Tcheca desce de categoria para tentar colocar um ponto final à má fase - são duas derrotas seguidas em suas últimas aparições no Ultimate.

Retrospecto favorável em Las Vegas no UFC

Além de ser oficialmente a nova casa de Luana, Las Vegas lhe traz boas recordações recentes. Foi na cidade que, em 2018, a brasileira garantiu sua vaga no UFC via 'Contender Series'. Uma vez dentro da principal liga de MMA do mundo, Dread se manteve 100% em lutas disputadas em Vegas - com quatro triunfos, todos no 'Apex'. As três derrotas que sofreu no Ultimate até aqui foram sofridas em Abu Dhabi (EAU) e Londres (ING).