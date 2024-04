Makhachev aponta brecha no jogo de Poirier e projeta "luta fácil" no UFC 302

No dia 1º de junho, Islam Makhachev retorna aos octógonos para tentar novamente defender seu posto de campeão dos pesos-leves (70 kg) do Ultimate. Mas apesar da magnitude do compromisso, o duelo agendado contra Dustin Poirier não parece tirar o sono do wrestler russo, muito pelo contrário. Confiante, o pupilo de Khabib Nurmagomedov analisou uma brecha no estilo de seu próximo oponente e projetou uma defesa de título tranquila no UFC 302, em Newark (EUA).

Em entrevista ao site 'TMZ Sports', Makhachev elogiou as credenciais de Poirier, mas destacou que o duelo de estilos do embate tende a atrapalhar as pretensões do americano. Na visão de Islam, assim como ocorreu contra Khabib, em 2019, 'The Diamond' terá dificuldades em conter o ímpeto do wrestling em cadeia, típico dos lutadores da região do Daguestão. Atento à estratégia, o campeão prevê um embate sem sustos.

"Dustin é um guerreiro, uma lenda. Ele, mais do que ninguém, tem experiência nesse esporte. O problema dele é o seu estilo. Esse é o problema que esse cara tem. O ponto fraco dele é o wrestling e o grappling. E eu tenho a chave para uma luta fácil. Se eu seguir o plano, eu posso vencê-lo facilmente. O meu estilo e o estilo do Khabib é o pior tipo de estilo para o Dustin. Pessoas que conseguem derrubá-lo e segurá-lo ali, sempre lhe trazem problemas. Dustin: esteja preparado e treine bastante wrestling. Eu defendo meu pescoço, estou pronto para sua guilhotina. Não vai acontecer na nossa luta, mas estarei pronto", analisou Islam.