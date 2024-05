'Workaholic', Moicano estreia em evento de grappling do UFC: 'Manter ativo'

Renato Moicano não mede esforços para mostrar trabalho. Em alta e vindo de vitória no UFC, o lutador brasileiro faz nesta quarta-feira (15) a sua estreia no torneio de grappling. "Workaholic", ele conversou com o UOL sobre a expectativas do novo desafio.

Nova luta em um mês

Moicano aceitou o convite para participar do Fight Pass Invitational 7 para se manter ativo. Faixa-preta de jiu-jítsu, ele vai encarar o norte-americano Cristian Guzman buscando mais uma oportunidade como vitrine. Apesar de ter atuado há um mês, no UFC 300, a ausência de socos e chutes na luta agarrada o deixa tranquilo a competir em um intervalo de tempo tão pequeno.