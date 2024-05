Gracyanne Barbosa, 40, em entrevista à Quem:

A musa fitness se mudou para São Paulo após separação com Belo, 50, e vive em um studio de 18m², na Avenida Paulista.

O local, com diárias de R$ 200, ainda é pequeno para mudança definitiva. "Tenho ficado mais aqui do que no Rio de Janeiro, e pretendo vir em breve, mas preciso buscar meus cachorros. Estou procurando um lugar maior. Onde estou é pequeno para eles".