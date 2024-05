Eliezer sobre fortuna de Viih Tube: 'Nem se se esforçar ela fica pobre'

— Eliezer

Eliezer explicou que começou a ganhar dinheiro com sua exposição pós-BBB 22 após formar casal com Viih Tube. "Comecei a ganhar dinheiro mesmo com minha exposição com a Viih, porque gerou exposição, as marcas, os eventos queriam o casal porque vende bastante na internet".

Menos de um ano após sua participação no reality, ele contou que já estava milionário. Porém, como "gastava tudo", precisou receber orientação da Viih para passar a investir, por exemplo. "Eu e a Viih a gente montou o nosso próprio time para atender a gente. Não seria nada sem a Viih, estaria até hoje em festas. A Viih me deu uma maturidade e me mostrou o caminho das pedras que eu levaria anos para entender, porque é um meio complicado, porque as coisas vão acontecendo, existem muitas ofertas".

O designer afirmou ter orgulho de ser casado com Viih Tube. "Quando alguém quer me criticar ou me humilhar fala 'ele é só o marido da Viih Tube'. Eu tenho orgulho imenso de ser marido da Viih, uma mulher com 23 anos, chegar onde chegou, com a cabeça que ela tem".

Eliezer também afirmou que a esposa é uma pessoa visionária. "A Viih é visionária, ela olha e consegue ver muito lá na frente. Ela tem uma visão desse mercado muito boa, porque ela já passou por tudo, já foi cancelada, amada, já ganhou dinheiro, já perdeu dinheiro, tudo já aconteceu com ela e ela não deixa que as experiências negativas a derrubem".

Viih Tube e Eliezer são pais de Lua, 1. Recentemente, o casal anunciou que está à espera do segundo filho.