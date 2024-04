Top-15 do UFC responde Moicano após provocação: "Dinheiro mais fácil que já vi"

Sem atuar desde julho, Dan Hooker se mostra disposto a recuperar o tempo longe do octógono. Com duas vitórias seguidas, o neozelandês, número 11 no ranking do peso-leve (70 kg) do UFC, visa dar continuidade ao seu bom momento na carreira e coloca dois atletas em seu radar. Inclusive, o atleta não poupou um brasileiro.

Em entrevista ao canal do 'YouTube' 'AllStar', Hooker abriu as portas para encarar Beneil Dariush ou Renato Carneiro. Como foi provocado pelo brasileiro, 'The Hangman' deu o troco. Recentemente, 'Moicano' mencionou o neozelandês como um potencial adversário, contestou seu nível de habilidade no grappling e afirmou que venceria por finalização. Irritado, o striker intensificou a rivalidade ao lembrar que o desafeto quase foi nocauteado nas lutas mais recentes e não se mostrou impressionado com suas três vitórias seguidas.

"Dariush seria minha escolha preferida, mas ele tem estado muito quieto. Se ele não quiser, Moicano me chamando de dinheiro fácil, você é o dinheiro mais fácil que já vi na vida, seu idiota sem queixo. Ele se machucou no início da luta. Não acho que ele estará pronto para lutar. Talvez precise ser acordado, mesmo que tenha controlado no grappling. Ele disse que não posso fazer grappling, isso e aquilo. Não sou Dober e Turner. Isso é ridículo (ser chamado de dinheiro fácil). Por esse insulto, você não pode recusar uma luta em junho. Darei um soco na cabeça dele e a arrancarei dos ombros", declarou o atleta.