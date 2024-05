Estrelas do UFC Rio, Caio Borralho e Michel Pereira faturam R$ 255 mil por Performance

Se Caio Borralho e Michel Pereira já eram destaques antes do UFC Rio ser realizado, no octógono, neste sábado (4), os atletas confirmaram tal status de forma impressionante. Caio nocauteou Paul Craig no segundo round. Já Michel finalizou Ihor Potieria no assalto inicial. Sendo assim, os brasileiros levaram para a casa o bônus de 'Performance da Noite', ou seja, cada um recebeu um cheque no valor de 50 mil dólares (cerca de R$ 254 mil).

O anúncio foi feito pela maior organização de MMA do mundo logo após o término do evento. No show, Michel precisou de menos de um minuto de luta para fazer a alegria do público local. Em segundos, o 'Paraense Voador' abalou o ex-parceiro de treino, aplicou um mortal e, em seguida, o finalizou via guilhotina. Essa foi a terceira vitória do brasileiro no peso-médio (84 kg), sendo todas de forma fulminante.

Já Caio prometeu na semana pré-luta que iria nocautear e cumpriu com sua palavra. Confiante, o brasileiro mostrou uma trocação afiada, abalou o escocês e deu números finais ao embate no segundo round, sem passar por qualquer perigo. Essa foi a sexta vitória de 'The Natural' no UFC, em seis aparições no octógono. Invicto na companhia e cada vez mais confiante, o atleta desafiou Jared Cannonier, número quatro da divisão.