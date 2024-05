Aldo desiste de aposentadoria após vitória no UFC: 'The king is back'

A volta de José Aldo ao octógono foi com vitória. O Rei do Rio superou o americano Jonathan Martínez por decisão unânime e levou os fãs ao delírio no UFC Rio. De quebra, o lutador brasileiro surpreendeu e desistiu de se aposentar. Esta havia sido sua última luta do atual contrato com a organização.

Quando pedimos essa luta com o Dana [White, dono do UFC], ele não sabia o que eu queria, o que poderia fazer, como que eu estaria. Eu já vinha treinando para fazer lutas de boxe. Eu pude cumprir todas as metas e ele me deu essa oportunidade. No começo, o Dana projetou um novo contrato, mas acho que não era justo, naquele momento, aceitar. Primeiro tinha que fazer uma grande apresentação, eles verem como é que estou. Aí, sim, eles verem que mereço uma nova oportunidade. Que eu possa ranquear de novo e, quem sabe, ser o campeão novamente. The king is back (o rei está de volta)

José Aldo, ao UOL

Não pulou na galera: "As marcações são homem a homem, cara. Porque é isso que eu falei: todo mundo espera eu pular. Só que quando eu vejo, tem muita segurança. Os caras já estão falando comigo lá atrás também, entendeu? Então, todo mundo fica me cercando ali e não deixam pular [risos]. É igual futebol, irmão. Eles fazem marcação homem a homem. Só que o problema é que não é só um me marcando, são vários. Isso que complica [risos].