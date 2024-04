José Aldo expressa torcida por retorno triunfal de McGregor ao UFC

Se José Aldo se prepara para retornar ao UFC em maio, no Rio de Janeiro, o mesmo vale para Conor McGregor, que não atua desde 2021. Em junho, em Las Vegas (EUA), o irlandês medirá forças com Michael Chandler. Como perdeu a cabeça com o 'trash talk' de 'Notorious' no passado e também o combate, o brasileiro deu seu parecer sobre a aguardada volta dele ao octógono.

Em entrevista ao site 'MMA Junkie', Aldo ignorou a rivalidade com McGregor e se mostrou otimista quanto ao desempenho dele contra 'Iron'. Vale pontuar que, hoje, os ex-campeões do UFC trocam mensagens positivas de forma constante e pública. Tanto que o brasileiro expressa a torcida para que seu algoz vença Chandler e siga focado na busca pelo cinturão seja do peso-leve (70 kg) ou dos meio-médios (77 kg).

"As expectativas são as melhores. Torço para aqueles que lutaram comigo sempre estarem vencendo cada vez mais. Isso prova que sempre lutei e perdi para campeões. Espero que ele faça uma grande apresentação, que possa voltar e ser o Conor que sempre foi lá dentro, um cara agressivo, que sempre luta para a frente, que busca acabar com as lutas o quanto antes. Espero que ele faça uma ótima apresentação, que possa voltar e trilhar esse caminho para ser campeão", declarou o veterano.