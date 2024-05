UFC Rio pode entregar despedida à altura do legado de José Aldo no MMA

Um dos maiores nomes do MMA mundial em todos os tempos, José Aldo terá uma nova oportunidade de se despedir com as pompas que merece. Em setembro de 2022, o 'Campeão do Povo' anunciou sua aposentadoria da modalidade, cerca de um mês após ter visto suas aspirações de lutar novamente pelo título dos galos (61 kg) ir por água abaixo com a derrota para Merab Dvalishvili no UFC 278, realizado na cidade de Salt Lake City, em Utah (EUA). Ao aceitar voltar do período afastado dos octógonos neste sábado (4), no UFC Rio, o ex-campeão e Hall da Fama do Ultimate terá finalmente a chance de garantir um adeus à altura do seu legado.

Depois de se aventurar nos ringues de boxe durante a aposentadoria do MMA, Aldo voltará ao Ultimate para ajudar a 'dar peso' ao card da edição 301. Esvaziado de grandes astros após a promoção do UFC 299 e 300 em sequência, dois eventos que contaram com a presença maciça de estrelas do plantel da organização - muitas delas brasileiras -, o show deste sábado na 'Cidade Maravilhosa' encontrou no 'Rei do Rio' o complemento perfeito para a disputa de título entre Alexandre Pantoja e Steve Erceg, atração principal do espetáculo.

O 'Rei do Rio'

Dominante na divisão dos penas (66 kg) durante quase uma década, período no qual ostentou os cinturões do extinto evento WEC e do UFC, José Aldo se consolidou como um grande ídolo nacional ao fazer história no Rio de Janeiro, cidade onde reside e treina desde os 17 anos, quando encontrou sua 'casa' na equipe Nova União, liderada por Dedé Pederneiras.