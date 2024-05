Nova geração! Mauricio Ruffy dá show, nocauteia no 1º round e provoca Makhachev no UFC Rio

Tido como uma das maiores promessas da equipe 'Fighting Nerds', Mauricio Ruffy mostrou seu valor neste sábado (4), no UFC Rio. Em sua estreia pela organização, o brasileiro deu show e conquistou uma vitória por nocaute técnico ainda no primeiro assalto diante do australiano Jamie Mullarkey.

Com um estilo agressivo, sobretudo na trocação, Mauricio levantou o público presente na 'Farmasi Arena' com seus golpes acrobáticos. O show foi complementado durante a entrevista ainda no octógono, quando o brasileiro aproveitou o momento para mandar um recado emblemático para o campeão dos leves (70 kg), Islam Makhachev.

"Não é só hype! Só mandar um recado carinhoso para o Islam Makhachev. Sei que você está chateado porque eu bati no seu amigo. Aproveita seus dias como rei, porque o novo rei da categoria chegou", declarou Ruffy,