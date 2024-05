Ismael Marreta domina veterano e se recupera no UFC Rio

No segundo round, Marreta continuou no modo caçador e acertou jabs e cruzados no adversário. À vontade em pé, o brasileiro mostrou seu arsenal de golpes e ao balançar Pichel com seu poder, assustou o mesmo com uma joelhada voadora. Visivelmente, o experiente americano sentia a potência do oponente Focado, Ismael não poupou o americano, o acertando no rosto e na linha de cintura. No final, Pichel conseguiu quedar o brasileiro, mas não teve tempo para trabalhar.

No terceiro round, Pichel procurou ser mais agressivo, mas, rapidamente, Marreta retomou o controle da luta, pontuando com chutes e socos. Disposto a nocautear, o brasileiro foi com tudo para o ataque e levou perigo ao aplicar uma joelhada voadora e cruzados em Pichel. Na base da força, Marreta também derrubou o americano, mas não o controlou no solo. No final, o brasileiro administrou o combate e saiu com o triunfo.

Resultados do UFC Rio:

Ismael 'Marreta' venceu Vinc Pichel por decisão unânime;

Alessandro 'Nono' nocauteou Kevin Borjas no 2º round.