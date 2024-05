Que horas começa a luta de José Aldo no UFC 301? Veja horário do card

Um dos maiores nomes do MMA, José Aldo volta ao octógono neste sábado (4), na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, pelo UFC 301. Aldo vai enfrentar o norte-americano Jonathan Martinez, em duelo pelo peso-galo. A luta não tem horário fixo para começar e será a quarta dentro do card principal, com início previsto para 23h (de Brasília).

Além de Aldo, outros brasileiros também vão participar do card principal: Alexandre Pantoja, que defende o cinturão do peso-mosca, Vitor Petrino, Michael Pereira e Caio Borralho.

Horários dos cards

Card principal: início a partir das 23h