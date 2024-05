À la Aldo! Alessandro Costa nocauteia rival com chutes baixos no UFC Rio

O UFC Rio começou com tudo para os atletas brasileiros. Na primeira luta do evento, realizado neste sábado (4), no Rio de Janeiro, Alessandro Costa enfrentou Kevin Borjas e nocauteou no segundo round na base dos chutes baixos, golpe característico de José Aldo.

Com a vitória, 'Nono' se recuperou no UFC. Mais do que isso, o brasileiro mostrou ter um poder diferenciado no peso-mosca (57 kg).

Agora, o atleta possui duas vitórias e duas derrotas na maior organização de MMA do mundo. Confiante, Alessandro expressou o interesse em ter uma revanche com Steve Erceg.