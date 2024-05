Saiba como assistir o UFC Rio, show com Aldo e Pantoja como atrações principais

Neste sábado (4), o Ultimate volta a promover um evento no Rio de Janeiro, pouco mais de um ano depois do último show realizado na 'Cidade Maravilhosa'. Com a defesa de título de Alexandre Pantoja e o retorno da aposentadoria de José Aldo como atrações principais, o UFC Rio contará com a transmissão na íntegra do 'Fight Pass' - serviço de streaming da entidade - a partir das 19 horas (horário de Brasília). O canal 'GOAT', do 'Youtube', também transmite o card preliminar do show.

Na luta principal da edição de número 301 do UFC, Alexandre Pantoja coloca seu cinturão peso-mosca (57 kg) em jogo contra o australiano Steve Erceg, 10º colocado no ranking. Esta será a segunda defesa de título do carioca, que contará com o apoio da torcida no Rio de Janeiro (RJ).

A volta do 'Rei do Rio'

Depois de anunciar sua aposentadoria do MMA em 2022, José Aldo voltará a calçar as luvas de quatro onças neste sábado, diante da jovem promessa do peso-galo (61 kg) Jonathan Martinez. O retorno será ainda mais especial para o manauara - ex-campeão peso-pena (66 kg) e Hall da Fama do UFC - já que atuará na cidade na qual ganhou a alcunha de 'Rei', por toda a história construída pelo atleta da equipe 'Nova União' na Cidade Maravilhosa.