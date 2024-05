Vices do UFC enaltecem Aldo e comentam novidades aos fãs brasileiros de MMA

Dave Shaw Imagem: Reprodução Youtube/ MMA Junkie

Aposta no streaming. "Reconhecemos que é muito importante para os brasileiros entregar o nosso conteúdo, e isso pode nos ajudar a criar uma relação significativa com muitos desses consumidores e também com fãs de MMA. A estratégia final é fazer essa base de fãs chegar ao Fight Pass. Uma das coisas que nós queremos e podemos fazer é trazer conteúdo para todos os brasileiros. Se você está em Porto Alegre, se você está em Belém, ou no Rio, São Paulo, Brasília..."

E qual caminho? "Somos produtores do nosso conteúdo. Então, controlamos a nossa produção, a nossa transmissão e o nosso desafio é de distribuição. Eu não dependo das emissoras, dos grupos, para pegar o meu conteúdo e colocar no ar. Ele já está pronto. É pegar um conteúdo que existe, eu o empacoto ele e só preciso acessar de diferentes formas. No universo digital, temos um espaço demográfico bastante jovem, ou se vamos para uma televisão aberta, temos um demográfico um pouco mais velho, um consumo mais tradicional. Controlamos o nosso estilo e produzimos. Então, é só ir atrás dos nossos fãs e encontrá-los. É sobre distribuição, fazendo boas parcerias para as pessoas jovens no lado digital ou para as pessoas mais tradicionais na televisão virtual".

Quais os desafios? "Existem muitos brasileiros que passam tempo online, mas nem todos. Um dos desafios que reconhecemos é a conexão com as pessoas offline, que estão nos bares, nas revistas, na televisão aberta. Então, precisamos fazer o nosso melhor para garantir que essas conexões existam em todo o país, de uma forma significativa para os brasileiros. Enquanto criamos esse produto com o UFC Fight Pass, ainda queremos estar em todos os lugares, e nós somos apenas uma pequena empresa com um grande público, tentando garantir que estamos entregando nosso conteúdo dia em dia. E com toda a nossa experiência global do UFC, nenhum outro país tem um MMA no DNA, como no Brasil, então a meta é chegar a todo mundo".

Eduardo Galetti Imagem: Reprodução TV Brasil

Vocês citaram DNA do MMA... "Estamos em uma posição muito forte no Brasil. Existem mais de 100 atletas brasileiros, de 600 no total. Temos 20 lutadores, há dois campeões. Uma das melhores partes dos fãs brasileiros de MMA é que, se nosso evento está em Londres, Sydney, Toronto, há lutadores brasileiros competindo e o país sendo representado. Há sempre lutadores brasileiros competindo, então seu país é representado em cada um dos 42 eventos que temos. É assim que se sente. Você cresce com o MMA, você entende isso, e é uma sensação diferente no Brasil do que é em todos os lugares. É uma base de fãs é completamente diferente, apaixonada".