Novo Rei do Rio? Pantoja pode herdar coroa com possível adeus de José Aldo do UFC

Alexandre Pantoja entra em ação neste sábado (4), na luta principal do UFC 301, a fim de defender seu posto de campeão dos pesos-moscas (57 kg) contra Steve Erceg. Mas a depender do cenário, caso tenha sucesso em sua missão primária, o atleta de Arraial do Cabo (RJ) pode receber outro 'título' ao final do evento: a alcunha de 'Rei do Rio', concedida a José Aldo, que viveu boa parte do auge de sua carreira na Cidade Maravilhosa. Com a possibilidade da despedida do ex-campeão e Hall da Fama da companhia, uma passagem de bastão natural pode ser presenciada entre os compatriotas.

E laços que interligam a trajetória dos dois não faltam. Há cerca de uma década, ambos compartilhavam os treinos na 'Nova União'. Agora, Pantoja abraça um papel de protagonista muitas vezes antes exercido por Aldo e, inspirado no veterano - um de seus ídolos pessoais - busca também ser coroado em seu país. A dupla de brasileiros também é responsável por liderar o esquadrão dos 'atletas da casa' contra o 'resto do mundo'.

"O mundo reverencia o José Aldo, assim como eu. Pude acompanhar ele na Nova União no período em que fiz parte da equipe. Não só eu, mas como todo lutador brasileiro tem um pouco de Aldo. Seja aquele 'low kick' que ele sempre deu, avassalador, ou pela agressividade que ele impunha dentro do octógono. Todo lutador brasileiro tem um pouco disso. Todos ficavam presos (na TV) quando o Aldo ia lutar, um cara que foi super dominante na categoria e levou o nome do Brasil ao mundo. Vai ser um grande presente para mim poder assistir à luta do José Aldo, esperando ele finalizar a luta para eu começar a minha. Vai uma energia muito positiva estar na mesma arena que ele, poder vivenciar isso. Sem sombra de dúvidas (estou pronto para ser o Rei do Rio). Eu até brinquei, que ele vai passar a coroa para mim", destacou Pantoja, em entrevista exclusiva à Ag Fight.