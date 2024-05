UFC Rio barra camisas de time e gera 'correria' de fãs antes do evento

Quando eu fui comprar o ingresso não havia nada sobre isso. Cheguei aqui na porta do evento e fui barrado. Estou indo agora no shopping para poder comprar uma camisa para poder entrar Fabiano Campos, que estava com uma camisa do Bangu

Torcedor com a camisa do Bangu foi barrado na porta do UFC Rio Imagem: Alexandre Araújo / UOL

Descobri na hora de passar aqui. O meu filho entrou, vai comprar uma camisa lá na loja do UFC e vai trazer aqui para mim para que eu possa entrar Anderson dos Santos, que estava com uma camisa do Flamengo

A rivalidade entre os clubes também é combustível para o UFC. Nesta edição, por exemplo, o australiano Steve Erceg utilizou uma camisa do Botafogo em coletiva. O lutador é rival do brasileiro Alexandre Pantoja, que é torcedor do Fla.

Sem aviso prévio, o que é a pior parte disso. Eu vim de Salvador, tenho custo todo de passagem, hospedagem, todo mundo sabe que os ingressos também não são baratos. E hoje a gente chega aqui com a informação de que não pode entrar sendo que não fomos avisados Luciano Silva, torcedor do Vitória

A medida gerou filas e atraso em alguns pontos da entrada. O trâmite causou dúvidas entre o público e seguranças.