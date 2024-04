Jamahal Hill classifica revanche contra Poatan como mais importante que o cinturão

Ao que parece, Jamahal Hill está com dificuldade para esquecer Alex Pereira. Em abril, em Las Vegas (EUA), o americano teve a chance de retomar o título dos meio-pesados (93 kg) do UFC, mas acabou nocauteado pelo campeão no primeiro round. Agora, o atleta tentará se recuperar contra Khalil Rountree, em junho, porém segue focado no brasileiro.

Tanto que Hill classifica uma possível revanche contra 'Poatan' como mais importante do que a conquista do cinturão dos meio-pesados. Não à toa, 'Sweet Dreams' reforça o desejo de encarar o algoz novamente a qualquer custo. Vale pontuar que, antes da luta acontecer, o americano afirmou estar níveis acima do rival e prometeu nocautear de forma impactante, mas não correspondeu em ação e sucumbiu ao poder do mesmo.

"Para mim, agora, não é nem sobre o cinturão, é sobre voltar para aquela luta contra Alex. Quero lutar com ele novamente. Só por causa da narrativa que envolve isso e tudo mais. Sei o que estava sentindo lá. Essa é a luta que realmente quero. Não me importo, tudo que sei é que Jamahal Hill está no futuro dele com certeza novamente. Não dou a mínima. Se tivermos que fazer isso nos meio-pesados ou nos pesados, ele terá que me ver novamente. Essa é a única luta que me interessa para o futuro dele", declarou o atleta, em entrevista ao canal do 'YouTube' 'The Schmo'.