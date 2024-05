Aldo volta ao UFC e esquece rivalidade com McGregor: 'Torço sempre por ele'

Ídolo dos lutadores e fã de Zico: "É muito engraçado, né? Quando me tornei campeão, vários jogadores de futebol vinham falar que eram meus fãs e eu falei: 'não, cara, eu que sou teu fã [risos]'. Para mim o Zico é um cara especial para caraca. Tenho uma inspiração muito grande pela pessoa Zico. Não só pelo ícone dentro do futebol, mas sim pela pessoa que ele representa, o carinho que ele tem com todo mundo, a maneira como ele trata todos. Foram inspirações assim que me fizeram ser o José Aldo. E a mesma coisa tento passar para o outro lado, com Pantoja e outros que falam comigo. Tento passar sempre o melhor para eles".

Adversário vai tremer com o "uh, vai morrer"?: "Com certeza, né? Acho que você olhar para o outro lado e ver um grande nome, treme sim, principalmente com a pressão da torcida, é muito maior do que você imagina. Uma coisa é estar na sua casa, relaxado, sem nada. Outra é estar frente a frente ali, sentindo essa energia. Então, treme sim, pode ter certeza".

Apelido de Rei do Rio: "Cara, eu gostei bastante. Quando entrei, todo mundo me chamava de Scarface. E do nada virei o Rei do Rio. Então, fico muito feliz quanto a isso. Vou carregar esse apelido. Na época, lembro que me fantasiei de rei também. Botei a coroa e tudo. Fico bem feliz quanto a isso".