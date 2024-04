Amanda Ribas revela medo após perseguição de 'stalker' antes do UFC Vegas 89

Cerca de um mês atrás, Amanda Ribas encarou o maior desafio de sua carreira no MMA até o momento: enfrentar a ex-campeã peso-palha (52 kg) Rose Namajunas ao mesmo tempo em que disputava sua primeira luta principal no UFC. Além de medir forças no octógono com uma adversária do calibre da americana, que acabou vencendo o combate na decisão unânime dos juízes, a mineira também teve que lidar com uma situação complicada, e potencialmente perigosa, do lado de fora do cage.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight (clique aqui), Amanda Ribas revelou que foi importunada pela presença de um 'stalker' (perseguidor) em Las Vegas (EUA), nos dias que antecederam o UFC Vegas 89. Acostumada com o carinho dos fãs, a mineira - uma das lutadoras com mais apelo popular do plantel do Ultimate - se deparou com uma situação delicada às vésperas da principal luta de sua carreira até o momento.

"Não me lembro o nome dele, mas era um rapaz meio doido. No primeiro dia, eu cheguei no hotel - geralmente ficam os fãs lá para a gente autografar alguma coisa, tirar uma foto - só que esse cidadão estava meio doido. Ele ficou gritando: 'Linda, linda, linda'. Nesse dia mesmo, o moço da recepção ligou para o meu quarto e falou: 'Amanda, o Alex está aqui querendo subir'. Só que Alex é o nome do meu empresário. Eu falei: 'Ué, o sensei aqui agora'. Ele foi e falou um sobrenome doido, eu falei: 'Não conheço'. Já achei isso meio estranho", contou Amanda.