Canelo bate rival invicto em Las Vegas e mantém títulos mundiais de boxe

A luta

Canelo busca a iniciativa no primeiro round e controla o centro do ringue, mas sofre com a esquiva do adversário. Rápido, Jaime Munguía conecta os melhores ataques e inicia com vantagem mínima. Canelo 9 vs 10 Munguía.

Na segunda etapa, o jovem de 26 anos aproveitou sua maior envergadura e atacou seguidamente com jabs que pareciam incomodar o campeão. Experiente, Canelo soube dosar a agressividade do rival até encontrar a distância para acertar com cruzados de direita.Tudo igual! Canelo 19 vs 19 Munguía.

Munguía surpreendeu e sobrou na terceira etapa. Com mais volume de golpes e mais preciso em suas combinações, ele dominou os três minutos disputados e chegou a encurralar Canelo contra as cordas, levantando a torcida. Canelo 28 vs 29 Munguía.

O campeão começou melhor no quarto assalto, atacando com potentes golpes na curta distância. A seguir, o jovem rival parecia tomar conta da disputa a ponto de aceitar a luta franca. Erro imperdoável que Canelo não deixou passar em branco. Com um upper de direita, ele levou Munguía a knockdown. Canelo 38 vs 37 Munguía.

Mais experiente, Canelo escolheu melhor os momentos de atacar, diminuindo assim o volume de golpes e apostando na contundência de seus socos. A estratégia surtiu efeito e isso diminuiu o ritmo de Munguía. Canelo 48 vs 46 Munguía.