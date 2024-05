Rei do Rio! José Aldo tem retorno triunfal e descarta aposentadoria

Em seu retorno ao MMA, José Aldo impressionou e justificou seu status de lenda do esporte. Na última luta do seu contrato com o UFC, realizada neste sábado (4), no Rio de Janeiro, o ex-campeão do peso-pena (66 kg) enfrentou o promissor Jonathan Martinez e venceu por decisão unânime, de forma segura. Empolgado com a vitória e com o carinho do público, o 'Rei do Rio' foi claro em seu posicionamento e descartou se aposentar das artes marciais mistas.

Inclusive, o experiente lutador não só expressou o interesse de renovar seu vínculo com o UFC, como também escancarou sua intenção de ser campeão novamente, agora do peso-galo (61 kg). Vale destacar que, antes de enfrentar Martinez, Aldo revelou que Dana White lhe propôs uma renovação de contrato. Vitorioso e atuando em alto nível, o veterano decreta que, agora sim, pode conversar com o cartola.

José Aldo é um dos principais representantes do Brasil na história dos esportes de combate. O atleta estreou pelo UFC em 2011, foi campeão do peso-pena, disputou o título do peso-galo e se tornou integrante do 'Hall da Fama' da organização. Em sua carreira, o 'Rei do Rio' venceu 32 lutas e perdeu oito vezes. Seus principais triunfos foram sobre Chad Mendes (duas vezes), Chan Sung Jung, Cub Swanson, Frankie Edgar (duas vezes), Kenny Florian, Marlon Vera, Mike Brown, Pedro Munhoz, Renato 'Moicano', Rob Font e Urijah Faber.