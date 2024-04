Poatan rebate Ankalaev após desafio no UFC: "Esse cara é complicado"

No UFC 300, evento que aconteceu em abril, em Las Vegas (EUA), Alex Pereira defendeu o cinturão dos meio-pesados (93 kg) pela primeira vez ao nocautear Jamahal Hill e, em seguida, virou alvo. Sem perder tempo, Magomed Ankalaev não só desafiou o brasileiro, como também propôs que a disputa de cinturão da categoria seja realizada em outubro, em Abu Dhabi (EAU). Portanto, 'Poatan' não deixou o russo sem resposta.

Vale pontuar que, até o momento, o UFC não confirmou Ankalaev como próximo desafiante ao cinturão dos meio-pesados. De todo modo, o campeão da categoria não parece disposto a colocar o título em jogo pela segunda vez em Abu Dhabi, ou seja, na casa do rival. É bem verdade que 'Poatan' não vê problema em enfrentar o russo a seguir, mas deixa claro que, se for para voltar a lutar apenas na reta final de 2024, sua preferência é por atuar em Nova York, em novembro, no evento que a companhia deve realizar no 'Madison Square Garden', no qual terá o apoio dos fãs.

"Não quero lutar no final do ano. Quero lutar mais cedo, então talvez isso mostre que ele não estará pronto. Esse cara é complicado. Sinceramente, tenho que ver o que é melhor. Estou aqui para lutar, mas não entendo bem outras coisas, como onde é melhor lutar e onde não é. Se tiver que lutar lá, eu vou, mas se não for uma data boa, então não é o melhor para mim. Posso dizer não. Faz todo o sentido (lutar nos Estados Unidos). Esperar mais um mês e lutar em casa? É muito melhor", declarou o campeão do UFC, em entrevista ao site 'MMA Fighting'.