Será? Nate Diaz garante realização de trilogia com Conor McGregor

Fora do UFC desde 2022, Nate Diaz atualmente foca suas atenções no boxe, modalidade na qual fará sua segunda luta no próximo dia 1º de junho, contra o também ex-lutador do Ultimate Jorge Masvidal, em Los Angeles, na Califórnia (EUA). Mas, aparentemente, o 'bad boy' ainda tem o desejo de medir forças com alguns dos antigos rivais na companhia liderada por Dana White.

E o principal alvo do veterano parece ser justamente o seu maior rival no Ultimate: Conor McGregor, com quem já duelou no octógono mais famoso do mundo em duas oportunidades, com uma vitória para cada. Em conversa com a imprensa durante ação promocional para sua luta contra Masvidal, na quarta-feira (17), Nate Diaz afirmou que uma trilogia contra o irlandês, ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) do UFC, segue nos seus planos para o futuro, e mostrou otimismo sobre a realização de um novo combate entre eles.

"Eu garanto 100% que eu vou enfrentar Conor McGregor novamente. Eu garanto 100% que provavelmente vou lutar com Jake Paul de novo, esse filho da p*** (Jorge Masvidal) de novo, e Leon Edwards novamente. Essa é a minha lista de alvos", projetou Nate, de acordo com a transcrição do site 'MMA Junkie'.