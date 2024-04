Alex Poatan explica origem do bordão 'Chama' e comemora sucesso junto aos fãs

Ao mesmo tempo que é uma figura relativamente nova no MMA, Alex Pereira já possui feitos na modalidade. Inclusive, neste sábado (13), em Las Vegas (EUA), o brasileiro lidera o grandioso UFC 300, evento histórico da companhia, junto com Jamahal Hill. Por ser uma espécie de sensação da modalidade e arrastar uma legião de fãs por onde passa, 'Poatan', em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, aborda seu status.

Curiosamente, apesar do jeito sério e do semblante fechado, o atleta começou a viralizar nas redes sociais com um simples bordão, 'Chama'. Logo, o que antes era para ser uma brincadeira com amigos, agora, se tornou sua marca. Tanto que o brasileiro, ao viajar para o Canadá e para a Geórgia, foi saudado pelos fãs locais, que repetiram o termo incansavelmente. Sendo assim, o campeão dos meio-pesados do UFC comemorou o fato de ser um fenômeno de popularidade e revelou que não esperava cair nas graças do público tão cedo.

"O Chama? Nem eu sei como surgiu. Fui falando e não teve algo específico que aconteceu. Só fui falando, nem lembro o motivo. Para mim, é muito bom, porque é algo que não digo que criei, mas comecei a falar. Se as pessoas estão falando isso quando me encontram, porque tudo eu falo 'Chama', então vejo que estão acompanhando. Elas fazem questão de mostrar isso. Fico muito feliz. Gosto de todos os momentos, mas tem hora que é um pouco complicado. Algumas pessoas não entendem, mas sei lidar com a situação. Gosto de tudo isso. É o preço, tem coisas que a gente não gosta, mas fico bem. Lutando no UFC, se você tem ótimos resultados, isso é inevitável. Não sabia que seria tão rápido", declarou o lutador.