Matheus Nicolau enfrenta ex-desafiante ao cinturão dos moscas do UFC em abril

Matheus Nicolau tem um novo adversário em sua busca por recuperação no peso-mosca (57 kg) do UFC. Originalmente, o brasileiro enfrentaria Manel Kape no dia 27 de abril, em Las Vegas (EUA), mas o angolano saiu da luta devido a uma lesão. Sendo assim, a empresa anunciou, via redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), que o mineiro segue no 'main event' do show e medirá forças com Alex Perez, ex-desafiante ao cinturão da categoria.

Essa foi a segunda vez que a revanche entre Matheus e Kape caiu. Os atletas deveriam lutar em janeiro, mas, como o angolano não bateu o peso para atuar nos moscas, o duelo acabou cancelado. Em sua mais recente aparição no octógono, ocorrida em abril de 2023, o brasileiro foi nocauteado por Brandon Royval no primeiro round. Já o americano sofreu a terceira derrota seguida em março, vivendo o pior momento da carreira.

Registro de Matheus no MMA

Matheus Nicolau, de 31 anos, é um dos principais nomes do Brasil no peso-mosca do UFC. Atualmente, o atleta é o quinto colocado no ranking da categoria. O mineiro iniciou sua trajetória no MMA em 2010 e, em sua carreira, construiu um cartel composto por 19 vitórias, três derrotas e um empate. Seus principais triunfos foram sobre David Dvorak, John Moraga, Manel Kape, Matt Schnell e Tim Elliott.