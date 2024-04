Cesar Almeida exalta treinos com Strickland antes de estreia no UFC: "Maluco do bem"

Neste sábado (6), Cesar Almeida faz sua estreia no Ultimate. E às vésperas de um dos confrontos mais importantes da carreira, o brasileiro conta com um valioso trunfo. De olho na melhor preparação possível, 'Cesinha', como é conhecido, mandou a reta final de seu camp em Las Vegas (EUA), onde passou a treinar constantemente na 'Xtreme Couture', equipe de Sean Strickland. E o período de treinos ao lado do ex-campeão peso-médio (84 kg) parece ter sido bastante proveitoso, conforme o próprio striker paulista relatou em entrevista exclusiva à Ag Fight.

Integrantes da mesma categoria de peso, Cesar e Strickland eram constantemente dupla em treinos e exercícios puxados pela academia. Sendo assim, a relação entre os dois rapidamente evoluiu de maneira positiva, na visão do brasileiro. Chamado carinhosamente de "maluco do bem" por Cesinha, devido à personalidade fora da curva, o ex-campeão aparentemente deu dicas valiosas para Almeida, que estreia no UFC Vegas 90, contra o americano Dylan Budka.

"Não, não moro em Las Vegas não. Moro em São Paulo, zona leste. Comecei meu camp lá e fiz a opção, eu e meus treinadores conversamos e fizemos a opção de terminar o camp aqui (EUA), por causa do Instituto de Performance, da (equipe) 'Xtreme'. Ficar mais focado no último mês. A gente achou melhor vir terminar o camp aqui. Sim, (meu empresário) é o mesmo do Sean Strickland. Quase todos os dias (treino com ele). É o maluco do bem, essa é a palavra. É muito bom treinar com ele, porque é um cara que não deixa a energia do time baixar, está sempre lá, mesmo quando não tem luta marcada. Ele me ajuda bastante, conversa muito comigo. Então é muito bom treinar com ele, porque é um cara campeão do mundo, já passou por muita coisa dentro da organização e na vida. Então é bom ter contato com essas pessoas para evoluir mais", destacou Cesar.