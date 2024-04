Whittaker admite surpresa ao ser escalado para liderar card do UFC na Arábia Saudita

Quando recebeu a oferta de liderar o primeiro card do UFC na Arábia Saudita em um combate contra Khamzat Chimaev, Robert Whittaker ficou surpreso. No entendimento do ex-campeão peso-médio (84 kg), a alta cúpula do Ultimate o 'guardaria' para o evento numerado da entidade na Austrália, seu país natal, em agosto. Apesar do 'choque' e quebra de expectativas, 'The Reaper', como é conhecido, destacou que enxerga a oportunidade com bons olhos.

Em recente participação no 'MMArcade Podcast', o australiano ressaltou que o confronto diante do 'Lobo' é um passo crucial rumo ao seu objetivo maior: retomar o cinturão da categoria até 84 kg. Número 3 do ranking e vindo de vitória dominante sobre Paulo Borrachinha, em fevereiro deste ano, Whittaker pode voltar a disputar o título mundial caso seja o primeiro oponente a vencer o invicto Chimaev nas artes marciais mistas.

"Estou com uma cabeça ótima para pegar outra luta difícil. Estou ansioso. Todo combate duro leva minhas habilidades para o próximo nível, e isso me coloca na fila para recuperar o cinturão. Esse é o objetivo, certo? Obviamente fiquei um pouco chocado (com o anúncio da luta), porque surge meio que do nada. Eu teria presumido que o UFC me preservaria para o card na Austrália, em agosto, estava me preparando para isso. Mas estou feliz que o UFC tenha me dado esse benefício. Esse é meu caminho até o título. Além disso, o fato da luta ser na Arábia Saudita, é a primeira vez que o UFC vai lá. Então estou entusiasmado de fazer parte dessa história. Já fiz isso algumas vezes e tudo isso fica gravado no meu legado", destacou Robert.