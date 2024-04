Dana revela prejuízo de R$ 15 milhões em noite de apostas: "Nunca mais bebi enquanto jogava"

Dana White é um dos dirigentes mais famosos e bem-sucedidos do mundo dos esportes de combate. Mas o êxito no trabalho como presidente do UFC não isenta o cartola de, em sua vida pessoal, passar por dias difíceis financeiramente. E a prova disso é a mais recente declaração do mandatário americano. Entusiasta dos famosos 'jogos de azar', o líder do Ultimate revelou que chegou a ter um prejuízo de 3 milhões de dólares (R$ cerca de 15,1 milhões) em apenas uma noite de jogatina com os amigos.

Em recente aparição no 'Lex Fridman Podcast', Dana relembrou o episódio e o classificou como a maior perda de sua vida. Na oportunidade, o presidente do UFC estava em um estabelecimento em Las Vegas (EUA) com seus amigos. Após ingerir uma quantidade significativa de álcool, White decidiu se direcionar para a área de jogos e testar sua sorte. Seu estado, porém, impediu que o cartola parasse após perder uma quantia minimamente razoável.

"Chamaria isso de a maior perda por muitas razões diferentes. Uma noite estava no Rio (clube de Las Vegas), eles têm grandes suítes lá. Fui lá com alguns amigos e pegamos uma delas, jantamos e começamos a beber. Começou a aumentar, estava me divertindo e resolvi descer até a 'sala do limite alto', e comecei a jogar. Continuei a beber, me divertindo muito e acabei voltando para casa naquela noite e perdi, tipo, 80 mil. Acordei na manhã seguinte tipo: 'M*** Esses filhos da p*** me tomaram 80 mil ontem de noite'. Estava no trabalho no dia seguinte e o anfitrião me ligou: 'Ei, Dana, você vai voltar? Ainda vai usar a suíte?'. Eu respondi: 'Não, mas não fique animado com a p*** dos meus 80 mil, eu vou recuperar'. Silêncio do outro lado da linha. Aí ele falou: 'Dana, mas você perdeu 3 milhões'. Essa foi uma grande lição de aprendizado para mim. Eu nunca mais bebi enquanto jogava cartas novamente depois daquela noite", relembrou o cartola.