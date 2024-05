Abel tem um novo plano no Palmeiras! Danilo Lavieri conta o que ele prepara

Danilo Lavieri destacou no Posse de Bola que Abel Ferreira está dando sinais da reformulação que fará no Palmeiras após a saída de Endrick e a chegada de reforços. O colunista do UOL apontou que o time será muito diferente após a Copa América e explicou o novo plano de Abel.

'Palmeiras vai ter que se adaptar': "O Palmeiras está passando por uma fase que o próprio Abel falou de reformulação e de mudanças, porque são mudanças profundas. O Endrick não joga mais pelo Brasileiro porque teve a paralisação por duas rodadas e na próxima, quando voltar, ele está suspenso e com esse edema na coxa. Então, provavelmente, ele tem mais um jogo com a camisa do Palmeiras que é contra o San Lorenzo, no dia 30. Tirando Endrick, que é o grande talento do Palmeiras, depois no meio do ano ainda tem a chegada do Felipe Anderson, a volta do Dudu, o Bruno Rodriguez, então o Abel já fala em reformulação porque no meio do ano também vai perder Piquerez, Gustavo Gomes, Richard Ríos [durante a Copa América]. A gente vai ver um Palmeiras muito diferente, o Abel já fala em reformulação tentando colocar a torcida mais do lado dele, por saber que tempos difíceis vêm por aí. O Palmeiras vai perder seus principais jogadores e vai ter que se readaptar".

O plano de Abel: "Abel colocando quatro atacantes contra o Del Vale, por exemplo, mais do que você pensar em preencher e pressionar a saída de bola, é uma estratégia que faz diferença, você também tem o Abel preparando um time que vai ter muita opção do meio pra frente a partir de julho, que é Felipe Anderson, Dudu, Flaco Lopes, Estêvão. O Palmeiras vai ter muita opção, o Abel tem que dar um jeito de armar um time para poder encaixar todos esses jogadores do meio pra frente, não vai dar para ele colocar três zagueiros, para ficar dobrando Marcos Rocha e Mike de novo porque você vai olhar pro banco de reservas vai ter muita gente forte. É talvez o time que tem mais opções pro Abel Ferreira do meio pra frente desde que ele chegou ao Palmeiras. Acho que o Abel está preparando essa reformulação, na entrevista coletiva ele já deu essa letra para a torcida ficar do lado dele quando a gente ver o movimento dele na montagem do time".