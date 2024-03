Conor McGregor descarta aposentadoria e promete lutar "até à morte"

A fama, o sucesso e o dinheiro de Conor McGregor sempre contribuem para que seja levantada a dúvida sobre o seu real interesse em dar continuidade na sua carreira de lutador, inclusive por parte de Dana White, presidente do UFC. Porém, ao que tudo indica, o ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) do Ultimate não pensa em pendurar as luvas tão cedo.

Aliás, o irlandês parece descartar qualquer possibilidade de se aposentar definitivamente dos esportes de combate. Em entrevista à 'TNT Sports', McGregor afirmou que pretende manter sua carreira ativa até o último dia de sua vida. Citando as lendas do boxe Mike Tyson e Roy Jones Jr como exemplos, já que ambos voltaram aos ringues mesmo com a idade avançada, 'Notorious' indicou que pode continuar competindo por muito tempo, desde que tenha pela frente rivais da mesma faixa etária.

"Mike Tyson agora vai lutar com Jake Paul. Ele enfrentou Roy Jones também. Aí está: é um cara mais velho. Quando ele lutou com Roy Jones Jr, algo que me marcou foi que ele foi perguntado sobre Roy Jones Jr, também um cara velho, aposentado há tanto tempo, por que? Recalibrar sua competição. Tem uma razão pela qual nos torneios de jiu-jitsu existe uma divisão de veteranos. Então, eu não sinto que possa um dia dar por encerrada (minha carreira), até que eu esteja deitado na horizontal. Em uma caixa e indo para o chão - é quando eu vou dar por encerrado. É até à morte. É até à p*** da morte", afirmou Conor.