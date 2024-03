Georges St-Pierre indica que venceria Khabib em eventual superluta no UFC

Análise de estilos e estratégia

Extremamente estrategista enquanto competia profissionalmente, Georges St-Pierre montou um hipotético plano de jogo para caso fosse medir forças com Khabib no Ultimate. Atento às credenciais do russo, 'GSP' afirma que teria um fator surpresa para oferecer à pressão imposta pelo wrestler do Daguestão: a coragem e capacidade de inverter a 'ordem natural' da luta e colocar o membro do clã Nurmagomedov para baixo.

"O Khabib é muito bom com o 'overhand' de direita. Ele é ótimo em medir distância e criar um dilema na mente do rival entre uma queda e um overhand. Ele é muito bom e se torna mais perigoso quando coloca você de costas para a grade porque ele é um mestre no wrestling em cadeia. Meu estilo é diferente, é mais no meio (do cage). Sou muito bom em fingir (ataque) e criar distrações para chegar até suas pernas. Sou mais dinâmico, chamo isso de quedas proativas e reativas no centro. Mas Khabib é melhor quando tem seu oponente com as costas na grade. Então minha estratégia se eu tivesse lutado contra o Khabib seria manter a luta o máximo possível no centro (do cage) e não ter medo de derrubá-lo. Acho que seria o primeiro ou um dos primeiros caras que ele enfrentou que tentaria colocar ele para baixo, e eu derrubei todos com quem já lutei", analisou o canadense.

Já aposentados, St-Pierre e Khabib são nomes frequentes quando o assunto é o 'GOAT' (melhor de todos os tempos) do MMA. O russo pendurou as luvas com um cartel invicto de 29 vitórias e nenhuma derrota, enquanto o canadense acumulou um histórico de 26 triunfos e dois reveses enquanto competiu profissionalmente no esporte.