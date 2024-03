Chimaev abre como favorito nas apostas para luta contra Whittaker no UFC

No dia 22 de junho, Khamzat Chimaev colocará sua invencibilidade no MMA em jogo contra o ex-campeão peso-médio (84 kg) Robert Whittaker, na luta principal do UFC Arábia Saudita. E apesar de encarar um dos maiores nomes da categoria na história recente, o 'Lobo', como é conhecido, desponta como favorito nas casas de apostas para o confronto contra o australiano.

De acordo com o site especializado 'FightOdds', Chimaev abriu o mercado com a odd inicial de -225, enquanto Whittaker aparece como azarão com a odd +190. Isso significa que para lucrar 100 dólares com a vitória do russo, um indivíduo teria que investir 225 dólares. Por outro lado, uma aposta de 100 dólares no triunfo do ex-campeão pode render 190 dólares caso o cenário se concretize no UFC Arábia Saudita.

Comparativo entre Chimaev e Whittaker

No MMA profissional desde 2018, Khamzat Chimaev ainda ostenta um cartel invicto. Até o momento, o russo superou todos os 13 adversários que enfrentou na modalidade, sete deles dentro do octógono do UFC. Já Robert Whittaker possui o dobro da experiência do seu próximo oponente. 'Bobby Knuckles', como o australiano é conhecido, soma 25 vitórias e sete derrotas na carreira, além do título peso-médio do Ultimate, conquistado em 2017.