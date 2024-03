Bruno Blindado bate o peso e confirma 'chance de ouro' contra Chris Weidman no UFC

O brasileiro Bruno Blindado não apresentou dificuldades para cravar o limite da divisão dos pesos-médios nesta sexta-feira (29), em Atlantic City. Com a marca de 84.3 kg, a mesma do rival Chris Weidman, o brasileiro confirmou sua presença no evento deste final de semana. Curiosamente, tal disputa surge como uma chance de ouro em sua carreira.



Com quatro derrotas em suas cinco últimas apresentações, Blindado vive sua pior fase de resultados no MMA profissional. E em meio a instabilidade e o risco de ser cortado da organização, o atleta foi escalado para enfrentar o ex-campeão Chris Weidman - o que pode ser a melhor coisa que poderia ter acontecido.



Ex-campeão do UFC, Weidman é um atleta popular e ostenta em seu currículo vitórias sobre nomes do calibre de Anderson Silva, Lyoto Machida e Vitor Belfort. No entanto, por também acumular quatro derrotas em suas cinco últimas apresentações e, aos 39 anos, ter enfrentado lesões significativas que o deixaram afastado do octógono, o americano se tornou uma espécie de "sonho de consumo" de diversos atletas da categoria.



Afinal, longe do auge que o consagrou no MMA, Weidman ainda é um nome de peso e contar com uma vitória sobre ele no currículo é um desejo de muitos. Ainda mais que, neste sábado, existe a real possibilidade de que ele possa se aposentar em caso de novo revés. Por isso, a chance de enfrentá-lo caiu como uma luva para o brasileiro.



Nocauteador, com boas defesas de quedas e cinco anos mais jovem, Blindado, ao menos no papel, oferece um grande perigo para o rival. Se a sorte sorrir para ele, o card do UFC Atlantic City pode marcar sua história no MMA. É aguardar para ver.

Esquadrão brasileiro

Além de Blindado, outros quatro brasileiros estarão em ação no card do UFC Atlantic City. Vicente Luque faz o co-main event do show contra Joaquin Buckley, Virna Jandiroba mede forças com a embalada Lupita Godinez, Melissa Gatto mede forças com Victoria Dudakova e Herbert Burns retorna ao octógono diante de Julio Arce.

Confira a marca dos atletas do UFC Atlantic City:

Erin Blanchfield (56.7 kg) vs (56.8 kg) Manon Fiorot

Vicente Luque (77.1 kg) vs (77.1 kg) Joaquin Buckley

Chris Weidman (84.3 kg) vs (84.3 kg) Bruno Blindado

Nursulton Ruziboev (83.9 kg) vs (83.9 kg) Sedriques Dumas

Bill Algeo (66.2 kg) vs (65.7 kg) Kyle Nelson

Chidi Njokuani (77.1 kg) vs (77.2 kg) Rhys McKee

Nate Landwehr (66 kg) vs (65.7 kg) Jamall Emmers

Virna Jandiroba (52.1 kg) vs (52.1 kg) Lupita Godinez

*Julio Arce (66.6 kg) vs (65.7 kg) Herbert Burns

Dennis Buzukja (65.8 kg) vs (65.7 kg) Connor Matthews

Ibo Aslan (93 kg) vs (93 kg) Anton Turkalj

Victoria Dudakova (56.7 kg) vs (56.7 kg) Melissa Gatto

Andre Petroski (84.3 kg) vs (83.9 kg) Jacob Malkoun

Angel Pacheco (61.2 kg) vs (61.2 kg) Caolán Loughran