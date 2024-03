Pedido atendido! UFC escala Johnny Walker para encarar Volkan Oezdemir na Arábia Saudita

Card promissor

Por se tratar da estreia do UFC na Arábia Saudita, a entidade presidida por Dana White prepara um card promissor para o show do dia 22 de junho, mesmo sendo uma edição 'Fight Night' e não numerada. Além do duelo entre Johnny Walker e Volkan Oezdemir, a entidade anunciou outros combates para o evento, entre eles as disputas entre Khamzat Chimaev e Robert Whittaker, programada para ser o 'main event', e Sergei Pavlovich e Alexander Volkov.

