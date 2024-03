Lobo de volta! Chimaev enfrenta Whittaker na luta principal do UFC Arábia Saudita

Após um adiamento de três meses, os detalhes da aguardada estreia do Ultimate na Arába Saudita, enfim, vieram a público de forma oficial. Na madrugada desta quinta-feira (28), Dana White confirmou que sua organização desembarca pela primeira vez no país do Oriente Médio no dia 22 de junho, em um card 'Fight Night' (veja abaixo ou clique aqui). Para liderar o esperado evento, a alta cúpula do UFC não poupou recursos e escalou um combate entre o fenômeno de popularidade e invicto no MMA Khamzat Chimaev e o ex-campeão peso-médio (84 kg) Robert Whittaker.

Ambos competidores chegam embalados para o confronto por bons resultados prévios. Em outubro de 2023, no UFC 294, o 'Lobo', como é conhecido, derrotou o ex-campeão dos meio-médios (77 kg) Kamaru Usman via decisão majoritária, em duelo disputado até 84 kg. Já Whittaker vem de recente triunfo conquistado contra Paulo Borrachinha, via decisão unânime, no UFC 298, realizado em fevereiro de 2024.

"E aí, pessoal. Outro anúncio. No sábado, dia 22 de junho, nós iremos até a Arábia Saudita. Nossa primeiro evento no reino será um 'Fight Night' e a atração principal será: o ex-campeão peso-médio Robert Whittaker contra o 13-0, invicto Khamzat Chimaev, para ver quem será o desafiante número 1 pelo cinturão do UFC", declarou o presidente do Ultimate.