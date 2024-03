E o Malhadinho? UFC escala Volkov em card da Arábia Saudita e deixa brasileiro sem rival

Na madrugada desta quinta-feira (28), Dana White anunciou Khamzat Chimaev vs Robert Whittaker como a atração principal do primeiro evento da liga na Arábia Saudita. No entanto, ao revelar a luta co-principal do card com sede em Riad, capital do país do Oriente Médio, o presidente do UFC deixou os fãs brasileiros confusos. Afinal de contas, Alexander Volkov, antes alinhado para enfrentar Jailton Malhadinho, foi escalado para medir forças com Sergei Pavlovich.

Após sofrer sua primeira derrota no Ultimate para Curtis Blaydes no início de março, Malhadinho não perdeu tempo e encaminhou sua próxima aparição na empresa contra Volkov no UFC 302, agendado para o dia 1º de junho. Dias após a novidade, entretanto, o gigante russo, seu então parceiro de dança, foi escalado para competir na Arábia Saudita, no dia 22 de junho, contra o compatriota Pavlovich.

"E aí, pessoal. Outro anúncio. No sábado, dia 22 de junho, nós iremos até a Arábia Saudita. Nossa primeiro evento no reino será um 'Fight Night' e a atração principal será: o ex-campeão peso-médio Robert Whittaker contra o 13-0, invicto Khamzat Chimaev, para ver quem será o desafiante número 1 pelo cinturão do UFC. No co-main event, o número 3 do ranking dos pesos-pesados, o nocauteador Sergei Pavlovich contra o número 6 do ranking Alexander Volkov. Esse card será insano do início ao fim", destacou Dana White.