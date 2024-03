Chris Weidman rechaça possibilidade de se aposentar após luta no UFC Atlantic City

Vindo de um longo período afastado por conta de uma grave lesão e de uma derrota em seu retorno aos octógonos, Chris Weidman entra em ação novamente neste sábado (30), no UFC Atlantic City, um local que representa muito para o ex-campeão dos médios (84 kg). Entretanto, apesar do clima de despedida, o veterano não trata o duelo contra o brasileiro Bruno Blindado como o último de sua carreira.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Weidman admitiu que chegou a cogitar pendurar as luvas na mesma cidade onde iniciou sua carreira no MMA, mas repensou e abandonou a ideia de se aposentar neste sábado. Isso porque, de acordo com o ex-campeão, seu desempenho no camp de preparação o faz crer que ainda tem 'lenha para queimar' no esporte, apesar da idade avançada.

"Me ofereceram a luta em Atlantic City, é onde eu comecei a minha carreira. Então, inicialmente eu pensei: 'É um lugar legal...' Porque eu não tinha certeza do que eu queria fazer com relação a (continuar a) lutar ou me aposentar, poderia ser minha última luta. Então, me ofereceram para lutar em Atlantic City e esse seria um lugar maneiro para me aposentar: 'Vamos fazer isso'. Mas eu tenho me sentido tão bem. Eu não sabia se a motivação seria boa, se meu corpo iria aguentar. Mas eu tenho me sentido ótimo. Eu não vejo mais essa como minha última luta. Não quero ter arrependimentos. Tenho me sentido muito bem, sinto que tenho mais para oferecer ao esporte, e, com uma grande vitória na noite de sábado, existem algumas grandes opções para mim", afirmou Weidman.