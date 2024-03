Jamahal Hill esbanja confiança antes de encarar Poatan: "Sou melhor em todas as áreas"

Ao que parece, Jamahal Hill está disposto a atormentar Alex 'Poatan' até a importante luta principal do UFC 300 ser realizada. No evento programado para acontecer em abril, em Las Vegas (EUA), o americano visa retomar o status de campeão dos meio-pesados (93 kg) e, além de se enaltecer, faz questão de rebaixar o adversário, detentor do título da categoria.

Em entrevista ao canal do 'YouTube' 'Bodog Canadá', 'Sweet Dreams', sem titubear, afirmou ser melhor do que o brasileiro. A confiança de Hill é tamanha, que o mesmo ignora o currículo de 'Poatan' no MMA e no kickboxing. Vale pontuar que, antes de integrar o UFC e conquistar o cinturão dos médios (84 kg) e dos meio-pesados, o paulista marcou época no esporte, também sendo campeão das categorias no Glory. Contudo, o americano garante superar Alex até na trocação.

"Eu sinto que sou melhor. Já disse isso em várias entrevistas e as pessoas simplesmente não acreditam em mim. Sou realmente melhor do que ele, ponto final. É assim que as coisas são. Sou melhor do que ele em todas as áreas e não quero continuar dizendo isso. Só quero chegar lá e mostrar. É por isso que estou adorando toda conversa, todo hype, 'Pereira é isso, o mito', toda essa m***. Estou amando toda essa m***. Vou nocautear", declarou o ex-campeão do UFC.