Jake Paul rebate McGregor por reprovar luta de boxe contra Mike Tyson

A luta de boxe entre Jake Paul e Mike Tyson, programada para acontecer em julho, no Texas (EUA), segue gerando polêmica. Recentemente, Conor McGregor reprovou a realização do duelo, minimizou sua importância e revelou estar na torcida pelo veterano, 30 anos mais velho do que o adversário. Ciente do posicionamento do ex-campeão do UFC, o youtuber não deixou barato.

Em seu podcast 'B/S with Jake Paul', o youtuber debochou e apontou que McGregor o inveja por estar perdendo relevância nos esportes de combate. De acordo com a celebridade, apenas a repercussão de sua encarada com Tyson já é um indício do sucesso de tal encontro. Vale destacar que o duelo entre Conor e Floyd Mayweather, pela nobre arte, vendeu milhares de pay-per-views, mas, como sua luta será transmitida pela Netflix, o 'bad boy' crava que ela será a mais assistida, pois o alcance do serviço é incomparável e por ter dois personagens populares.

"McGregor, você diz que o interesse pela luta é baixo, mas na última luta que anunciou, houve mil artigos escritos em um período de vários dias, pessoas falando sobre sua última luta. Nesse período, foram escritos dez mil artigos sobre minha luta com Tyson. Nenhuma luta atingiu esses números em termos de visualizações de encarada. Em nossas páginas, são cerca de 50, 60 milhões de visualizações. Esta é, na minha opinião, a maior luta que o mundo já viu. Entendo que as pessoas tenham inveja, mas isso ajuda o boxe. Quando pessoas como McGregor tentam odiar isso, por que vocês estão tentando derrubar as pessoas? Seu ego é tão grande? Será mais vista que Mayweather vs McGregor, com certeza", declarou o youtuber.