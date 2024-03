Ex-desafiante ao cinturão do UFC, Taila Santos encara nova adversária em estreia na PFL

Uma das grandes contratações da PFL para a temporada 2024, Taila Santos terá uma nova adversária em sua estreia, programada para acontecer no dia 4 de abril, no Texas (EUA). Com Denise Kielholtz fora de ação, agora, a brasileira mede forças com a compatriota Ilara Joanne. A informação foi divulgada pela própria empresa por meio de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), na última terça-feira (26).

Para o duelo entre brasileiras na PFL, Taila chega credenciada por ser ex-desafiante ao cinturão do peso-mosca (57 kg) do UFC, mas se encontra com duas derrotas seguidas. Já Ilara, ex-Bellator, também faz sua estreia na organização e possui dois reveses consecutivos. Além de Santos, as principais concorrentes no GP da categoria são Dakota Ditcheva, Juliana Velasquez e Liz Carmouche.

Brasileiro deixou evento

No mesmo show, Bruno Cappelozza se tornou uma baixa, deixando a luta contra Sergei Bilostenniy. Sendo assim, o brasileiro, vencedor do GP do peso-pesado da organização em 2021, será substituído pelo veterano Blagoy Ivanov. O 'main event' da atração será o choque entre Ante Delija e Valentin Moldavsky.