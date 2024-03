Campeão do UFC, O'Malley se rende e anuncia Merab como próximo desafiante ao título

Em março, na Flórida (EUA), Sean O'Malley defendeu o cinturão do peso-galo (61 kg) do UFC pela primeira vez, ao dominar Marlon Vera, e já definiu seu próximo alvo. É bem verdade que a companhia ainda não oficializou o próximo compromisso do campeão da categoria, mas o atleta anunciou Merab Dvalishvili como oponente.

E a decisão de 'Sugar' surpreendeu, já que seu foco não era 'The Machine' e sim Ilia Topuria, dono do título do peso-pena (66 kg), para realizar uma superluta de campeões do UFC. Contudo, como parte da comunidade do MMA o acusou de buscar o combate contra 'El Matador' para 'fugir' de Merab, O'Malley, irritado com as críticas de uma parcela dos fãs, voltou atrás e topou seguir no peso-galo para encarar o temido atleta. Vale pontuar que o georgiano é o primeiro colocado no ranking da divisão e possui dez vitórias seguidas.

"Merab é o próximo. Seu desejo foi concedido. Muitas pessoas disseram que estou me esquivando dele, só que não estou me esquivando dele. Gosto dessa luta para mim. Existem várias maneiras de vencer. Estou animado com a luta agora, finalmente. Nunca estive me esquivando dele, apenas não estava animado para lutar com ele. Assim como foi a revanche com Vera, chegará o momento em que será a hora certa para lutar contra certas pessoas. Merab é o próximo e tome cuidado com o que deseja, amigo", declarou o campeão do UFC, em seu podcast 'TimboSugarShow'.