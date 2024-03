Ex-campeão do UFC, Brandon Moreno anuncia pausa na carreira

Ex-campeão e atual segundo colocado no ranking peso-mosca (57 kg) do UFC, Brandon Moreno fará uma pausa em sua carreira. O anúncio foi feito pelo próprio lutador mexicano, em um vídeo publicado no seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui).

No pronunciamento, em tom de desabafo, Moreno explicou que sentiu a necessidade de se afastar do MMA para poder descansar e passar mais tempo com a família. O ex-campeão do UFC, entretanto, descartou a possibilidade de abandonar o esporte de forma definitiva e prometeu retornar ao octógono assim que se reestabelecer, principalmente no aspecto mental.

"Estou em um ponto da minha vida onde sinto que estou fazendo o trabalho, sinto que estou me dedicando 100% aos treinos aos treinamentos, à academia, mas os resultados não estão vindo. E isso é muito frustrante. Isso é algo que me deixa muito, muito triste. Mas acho que uma das coisas que me caracteriza é que sempre encontrei a maneira de regressar e retornar. E resumindo, acho que apesar de todo o (aspecto) técnico que poderia ser discutido, de que talvez poderia ser isso ou aquilo, no final acho que só estou cansado. Estou um pouco cansado da mídia, sempre fazem as mesmas perguntas, e o ambiente e a pressão constante", explicou Moreno, antes de continuar.