Ex-campeã peso-palha, Rose Namajunas estreia no ranking peso-mosca do UFC

Depois de conquistar sua primeira vitória após subir para o peso-mosca (57 kg), no último sábado (23), sobre a brasileira Amanda Ribas, Rose Namajunas fez sua estreia no ranking da categoria na mais nova atualização semanal das listas de classificação do UFC. E a ex-campeã peso-palha (52 kg) já aparece no top 10 da divisão até 57 kg.

Credenciada pelo triunfo no 'main event' do UFC Vegas 89, no sábado, Rose entra no ranking peso-mosca já na 7ª colocação. Com isso, quem perdeu uma vaga no top 15 da divisão foi a canadense de ascendência lituana Jasmine Jasudavicius. A chegada de 'Thug' também impactou na classificação das brasileiras Natália Silva, Amanda Ribas, Viviane Araújo, Ariane Lipski e Karine Killer, que perderam uma posição cada.

Mudança para o peso-mosca

Campeã peso-palha em duas oportunidades, Rose Namajunas fez sua primeira luta na divisão dos moscas em setembro do ano passado, sendo derrotada pela francesa Manon Fiorot. Em sua segunda batalha pela nova categoria, no entanto, a americana garantiu sua vitória sobre Amanda Ribas na decisão unânime dos juízes.