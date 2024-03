Árbitro veterano é escalado para mediar Alex Poatan vs Jamahal Hill no UFC 300

A disputa entre Alex Poatan e Jamahal Hill, válida pelo cinturão peso-meio-pesado (93 kg), será responsável por liderar o centenário card do UFC 300, no dia 13 de abril, em Las Vegas (EUA). Diante da importância do evento, era de se esperar que o escolhido para mediar o combate fosse um árbitro experiente - 'de peso', como se diz no jargão esportivo -, e foi exatamente isso que aconteceu.

Nesta terça-feira (26), a Comissão Atlética de Nevada - órgão responsável por regular o UFC 300 - designou o veterano Herb Dean para ser o árbitro central da disputa entre Poatan e Hill. Também foram definidos pela entidade os três juízes laterais que estarão encarregados da pontuação do 'main event' da edição comemorativa: Derek Cleary, Sal D'Amato and Ron McCarthy.

Quem é Herb Dean?

Atualmente com 53 anos, o ex-lutador Herb Dean possui duas décadas de experiência como árbitro de MMA. Além do UFC, o americano também atua em outros grandes eventos pelo mundo, como o ONE Championship, na Ásia, e é visto como um dos melhores profissionais de sua função em atividade, tendo vencido diversos prêmios durante sua carreira.